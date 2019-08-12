مهند البراك - في اسباب استمرار عدم الاستقرار.2.

2019/08/12 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مهند_البراك و ماعدا اشارة الرئيس الاسبق المرحوم جلال الطالباني في خطاباته في بداية الدورة الاولى لرئاسته الى المعادن الثمينة في العراق، لم يجرِ اي تصريح او توضيح لأحد المسؤولين على كثرتهم و كثرة مؤسساتهم، عن الأهمية الفائقة للموضوع خاصة و ان اكثر من 80 % من الثروة المعدنية العراقية لاتزال بكر غير مُستَغَلّة وفق بيانات لمسؤولين سابقين في وزارة النفط(1) الذين يشيرون الى ان المعادن في العراق أكثر عدلا من الن......

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