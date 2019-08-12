ما هو سر التحول الجذري في حي المال البريطاني؟

2019/08/12 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاحظ تقرير بريطاني تغيراً في مشهد بنوك حي المال البريطاني من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون ترتيبات تجارية أو ما يعرف

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