أزمة إيران في مقدمتها.. بولتون يبحث ملفات أمنية مع بوريس جونسون

2019/08/12 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيبحث اليوم مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون عددا من

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