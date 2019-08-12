2019/08/12 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ المح ايدي كوهين الاكاديمي الاسرائيلي الى تعرض معسكر عراقي للقصف من قبل اسرائيل، في اشارة الى حريق في كدس عتاد ببغداد تابع للحشد الشعبي.ونشب الحريق في كدس عتاد تابع لفصيل بالحشد الشعبي موضع داخل معسكر تابع للشرطة الاتحادية في منطقة ابو دشير التابعة لمدينة الدورة جنوبي بغداد.حديث كوهين يأتي في وقت لم تعلن بعد السلطات العراقية عن سبب الحريق، الذي تسبب بتطاير قذائف هاون على الاحياء السكنية، حيث تسبب بمصرع شخص واصابة 29 اغلبهم من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية.ويأتي ذلك عقب حادث مماثل وقع في معسكر تابع للحشد في صلاح الدين، وتواردت المعلومات عن قيام طائرة مسيرة بالقاء قنبلة فيه بالتزامن مع تواجد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الايراني.وفي 2016، انفجر مستودع للصواريخ والأسلحة تابع للحشد الشعبي، في منطقة العبيدي، شرقي بغداد، وتسبب بانطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا، التي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، إلى جانب إلحاق أضرار كبيرة بمنازل وممتلكات السكان.

لقد تم تطهير بغداد الرشيد 🇮🇶📍قبل قليل من الصواريخ البالستية الإيرانية 🇮🇷 بعون من الله سبحانه وتعالى ، شلع قلع وعشيرج قطعة من السوفييت تقدم يا المهداوي تقدم ..



✌🏻😃🇮🇱

— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 12, 2019

لقد تم تطهير بغداد الرشيد 🇮🇶📍قبل قليل من الصواريخ البالستية الإيرانية 🇮🇷 بعون من الله سبحانه وتعالى ، شلع قلع وعشيرج قطعة من السوفييت تقدم يا المهداوي تقدم ..



✌🏻😃🇮🇱

— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 12, 2019

هرجن بلا فعل نقصاني ..✌🏻😉🇮🇱 https://t.co/18tMTdrzYi

— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 12, 2019

شرناها وعيّت ..



عوفرا ✌🏻😉🇮🇱 https://t.co/zaN8yLCBqL

— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 12, 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلميح اسرائيلي لاستهداف عتاد الحشد ببغداد بحادث اودى بحياة شخص وعشرات الجرحى) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تلميح اسرائيلي لاستهداف عتاد الحشد ببغداد بحادث اودى بحياة شخص وعشرات الجرحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).