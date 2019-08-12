تلميح اسرائيلي لاستهداف عتاد الحشد ببغداد بحادث اودى بحياة شخص وعشرات الجرحى

لقد تم تطهير بغداد الرشيد 🇮🇶📍قبل قليل من الصواريخ البالستية الإيرانية 🇮🇷 بعون من الله سبحانه وتعالى ، شلع قلع وعشيرج قطعة من السوفييت تقدم يا المهداوي تقدم ..
✌🏻😃🇮🇱
— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 12, 2019
لقد تم تطهير بغداد الرشيد 🇮🇶📍قبل قليل من الصواريخ البالستية الإيرانية 🇮🇷 بعون من الله سبحانه وتعالى ، شلع قلع وعشيرج قطعة من السوفييت تقدم يا المهداوي تقدم ..
✌🏻😃🇮🇱
— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 12, 2019
هرجن بلا فعل نقصاني ..✌🏻😉🇮🇱 https://t.co/18tMTdrzYi
— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 12, 2019
شرناها وعيّت ..
عوفرا ✌🏻😉🇮🇱 https://t.co/zaN8yLCBqL
— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 12, 2019
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