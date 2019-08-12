رسائل اطمئنان تبعثها البصرة بشأن جاهزيتها المونديالية

2019/08/12 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو اتحاد الكرة فالح موسى اليوم الاثنين، ان محافظة البصرة بعثت رسائل اطمئنان مهمة بشأن جاهزيتها لاستضافة مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كاس العالم

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