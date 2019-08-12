ممثل المرجع اليعقوبي يستقبل إمام الجامع الكبير في بوركينا فاسو

2019/08/12 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار ممثل المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي ( دام ظله ) في بوركينا فاسو فضيلة الشيخ سلام الربيعي حارة تامبوي في العاصمة واغادوغو والتقى بإمام الجامع الكبير فضيلة الشيخ الحاج سليمان دا كيسا غا والذي رحب به كثيراً وقال كنا نقرأ ونسمع عن العراق وتحديداً البصرة والكوفة والنجف وبغداد ووجود الائمة الاطهار هناك الا اننا …

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