مسعود بارزاني يبحث مع وزير الدفاع العراقي ملفين

2019/08/12 | 23:25

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بغداد اليوم - اربيل

بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، الاثنين، مع وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، الاوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين اربيل وبغداد.

وقال موقع بارزاني في بيان، وجاء ان الاخير "استقبل، في منتجع صلاح الدين باربيل وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري".واشار البيان الى ان "بارزاني والشمري بحثا الاوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين اربيل وبغداد"، مضيفا ان "الحرب ضد داعش والاحداث والمتغيرات في المنطقة كانت محورا اخر في اللقاء".

بغداد اليوم _ ديالى

كشف رئيس مجلس ديالى علي الدايني، اليوم الاثنين، عن "أكبر" عميلة غسيل أموال في "تاريخ المحافظة"، فيما أشار إلى أن الحديث عن محاربة الفساد غير واقعي.

وقال الدايني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "محا

بغداد اليوم _ بغداد

كشف النائب عن محافظة بابل فلاح الخفاجي، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة بشأن الجثث "مجهولة الهوية" المتروكة في الطب العدلي بالمحافظة منذ سنوات، وحصلت موافقة رسمية، مؤخرا، على دفنها بهذا المسمى.

وقال الخفاجي، لـ(بغداد ا

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، اليوم الاثنين، عن أبرز القوانين التي يعتزم البرلمان التصويت عليها في فصله التشريعي الجديد.

وقال الربيعي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "اهم القوانين التي سوف نصوت عليها ف

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