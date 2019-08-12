الخزعلي : المحاصَصة هي أُسّ المشاكل والحل بتغيير نظام الحكم إلى رئاسي وتعديل الدستور

2019/08/12 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اقيمت في النجف الأشرف صلاة عيد الأضحى المبارك بإمامة الشيخ قيس الخزعلي ألقى بعدها خطبتي صلاة العيد تضمنت نقاط ومواضيع هامة تخص الشأن العراقي كان أبرزها : • المرجعية الدينية عندما تساءلت على الخلل في البلد يجب أن لا يمُر مرور الكرام وينبغي التفاعل معه • سؤال المرجعية الدينية موجّه بالأساس إلى الطبقة السياسية ...

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