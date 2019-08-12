عمليات بغداد: السيطرة بشكل كامل على حريق مستودع الاسلحة بمعسكر صقر وفتح جميع الطرق

2019/08/12 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد قبل قليل، السيطرة بشكل كامل على حريق مستودع الاسلحة بمعسكر صقر وفتح جميع الطرق

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