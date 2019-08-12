2019/08/12 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواب بابل: الجثث التي تحدث عنها البعض بشمال المحافظة هي 31 جثة عثر عليها بمناطق مختلفة عام 2016 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/12 | 23:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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