2019/08/12 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد: السيطرة على انفجار معسكر صقر بشكل كامل وفتح الطرق كافة

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