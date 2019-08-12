2019/08/12 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي للسباحة يعتذر عن المشاركة في بطولة اسيا للفئات العمرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/12 | 23:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العراقي للسباحة يعتذر عن المشاركة في بطولة اسيا للفئات العمرية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد العراقي للسباحة يعتذر عن المشاركة في بطولة اسيا للفئات العمرية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).