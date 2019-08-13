2019/08/13 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت شركة "إل جي إلكترونيكس" عن إعلان ترويجي لأحدث هواتفها "ثينك كيو في 60"، والذي يدعم تقنيات شبكات الجيل الخامس، ويأتي بشاشتين قابلتين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("إل جي" تتحدى سامسونغ وهواوي بهاتف الشاشتين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("إل جي" تتحدى سامسونغ وهواوي بهاتف الشاشتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).