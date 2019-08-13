النصر يهزم الوحدة ويتأهل لربع نهائي آسيا لأول مرة في تاريخه

2019/08/13 | 00:15

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تأهل النصر السعودي إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعدما قلب تأخره أمام مضيفه الوحدة الإماراتي بهدف إلى فوز 3-2 في استاد

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