الأمير علي يؤكد دعمه لحق العراق باللعب على أرضه

2019/08/13 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات أكد سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم دعمه المطلق لحق العراق باللعب على أرضه وبين جماهيره في مباريات كرة القدم الدولية.وجدد سموه تأييده برفع الحظر عن الملاعب العراقية وأن تخوض المنتخبات الوطنية وتحديداً الأول منها، استحقاقاتها البيتية على ملاعبها اعتباراً من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022

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