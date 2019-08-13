عمليات بغداد تعلن السيطرة على انفجار كدس للعتاد

2019/08/13 | 00:20

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(المستقلة)..اكدت قيادة عمليات بغداد السيطرة بشكل كامل على الانفجار الذي حصل في كدس للعتاد جنوبي بغداد.وفال بيان عنعن اعل عمليات بغداد أن الفرق المختصة وبإشراف مباشر من قائد عمليات بغداد ، تمكنت من السيطرة بشكل كامل على الانفجار الذي حصل لكدس عتاد في معسكر الصقر وتم فتح الطرق بشكل كامل.ودعا البيان المواطنين من سكنة المناطق المحيطة بالمعسكر للانتباه من احتمال وجود بعض المقذوفات غير المنفلقة وعدم التقرب منها وإبلاغ القوات الامنية عند مشاهدة اَي جسم غريب .

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