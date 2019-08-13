2019/08/13 | 00:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتقال امير المطاحن وتفكيك 3 خلايا في الحويجة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال امير المطاحن وتفكيك 3 خلايا في الحويجة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال امير المطاحن وتفكيك 3 خلايا في الحويجة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال امير المطاحن وتفكيك 3 خلايا في الحويجة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).