عمليات البصرة تنفذ حملة دهم وتفتيش للبحث عن المتورطين بنزاعات عشائرية في الكرمة

2019/08/13 | 00:27

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بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الثلاثاء، عن تنفيذ حملة دهم وتفتيش واسعة للبحث عنالمتورطين ...





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