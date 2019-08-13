2019/08/13 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن السيطرة على انفجار كدس العتاد وفتح الطرق بشكل كامل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن السيطرة على انفجار كدس العتاد وفتح الطرق بشكل كامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).