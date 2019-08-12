2019/08/13 | 00:36

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بيان لنواب بابل يحذر من التأجيج الطائفي و خلط الاوراق في تزيف الحقائق

بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ

فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ

مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. نبارك لابناء شعبنا العزيز حلول عيد الاضحي المبارك اعادة الله على

عراقنا الحبيب باليمن والبركة والأمن والإيمان. بعد الحين والاخر يظهر صوت الطائفيه المقيت محاولاً من يطلقه العودة

للواجهة السياسية والاجتماعية من جديد ظنا منه ان الزمن ممكن ان يرجع

الى الوراء من خلال تزيف الحقائق وتغليفها بغلاف الدفاع عن طائفة

معينة او للتغطية على فشل لا يستطيع ستره الا برميه على الاخرين

. ومن اجل توضيح الحقيقة للرأي العام وقطع الطريق امام الطائفيين وبعد

التواصل مع مديرية صحة بابل تبين ان عدد الجثث المجهولة الهوية التي

تحدث عنها البعض هو (31) جثة وليس كما نشر بأن العدد هو (120)

!!! وان هذة الجثث هي متراكمة منذ عام 2016 ومستلمة من مناطق متعددة

من محافطة بابل وليس شمالها فقط كما حاول البعض توجيهه !!! وان ما جرى

هو اجراءات رسمية من المفروض ان تقوم بها بلدية الحله وهو دفن هذه

الجثث حسب التعليمات القانونية والشرعية بعد العجز عن التعرف على

هويتها وعدم الوصول الى ذويها ولكن بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لهذا

الغرض كان لابد من الانتظار لحين توفر متبرع.



وقد بادرت إحدى منظمات

المجتمع المدني بتكاليف الدفن وفق الشريعة الإسلامية وفي مقابر

المسلمين وتحت إشراف منظمة حقوق الإنسان. وأخيراً ان عملية خلط الأوراق و ركوب الموجة و محاولة تزييف الحقائق

لن تنطلي على ابناء شعبنا العراقي الذي قدم الدماء الزاكية بمكوناته و

اطيافه و من اجل وحدته و سلامة ارضه بغض النظر عن من يسكنها و جسد

اروع الملاحم البطولية في معركته ضد داعش لذا نرجوا من جميع الاخوة ان

لا يستغلوا الفرص و لا يتصيدوا بالماء العكر لأغراض سياسية يدفع ثمنها

ابناء الشعب بكل ألوانه و مذاهبه و ان نكون دعاة وحدة لا دعاة تفرقة و

ان نركز على محاربة عدونا الأوحد الا و هو بقايا داعش الإرهابي و

حواظنه و الحمد لله رب العالمين.

نواب محافظة بابل

2019/8/12

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