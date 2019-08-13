2019/08/13 | 00:36

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عمليات بغداد تحذر المواطنين من المقذوفات غير المنفلقة

الثلاثاء

13

أب

2019 :

12:09 am

59

بإشراف مباشر من قائد عمليات بغداد فقد تمكنت الفرق المختصة من

السيطرة بشكل كامل على الانفجار الذي حصل لكدس عتاد في معسكر الصقر

وتم فتح الطرق بشكل كامل.ونسترعي انتباه الاخوة المواطنين من سكنة المناطق المحيطة بالمعسكر

للانتباه من احتمال وجود بعض المقذوفات غير المنفلقة وعدم التقرب منها

وإبلاغ القوات الامنية عند مشاهدة اَي جسم غريب .

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