عمليات بغداد تعلن السيطرة على انفجار كدس العتاد

2019/08/13 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن السيطرة على انفجار كدس العتاد في معسكر صقر ببغداد، فيما اشارت الى فتح جميع الطرق بشكل كامل....

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