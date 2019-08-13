طريقة جديدة لعلاج الأمراض.. النوم مع النحل

2019/08/13 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يعد النوم مع النحل من الطرق التي يلجأ إليها كثيرون في ليتوانيا، وذلك لتخفيف الألام ومعالجة العديد من الأمراض.

ويعتمد أسلوب العلاج البديل "الغريب"

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