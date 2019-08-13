2019/08/13 | 00:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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تمكنت وحدة القناصة للجيش اليمني واللجان الشعبية امس الاثنين، من قنص 7 من عناصر قوى العدوان السعودي في حيران بمحافظة حجة.
وأفاد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قنص 7 من عناصر تحالف العدوان السعودي في حيران) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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