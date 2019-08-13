قنص 7 من عناصر تحالف العدوان السعودي في حيران

2019/08/13 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تمكنت وحدة القناصة للجيش اليمني واللجان الشعبية امس الاثنين، من قنص 7 من عناصر قوى العدوان السعودي في حيران بمحافظة حجة.

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