فيصل عوض حسن - اَلْسُّوْدَاْنُ وَتَحَدِّيَاْتُ اَلْبَقَاْء ..!

2019/08/13 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فيصل_عوض_حسن لا أوَدُّ الحديث عن الاتفاقِ بين المجلس العسكري والحُرِّيَّة والتغيير، وجرائمهم وخِياناتهم/مَخازِيهم المُتتالية واستهتارهم بمصائر البلاد والعباد، وسأركز على (التذكير) بأبرز التَحدِّيَّات التي لا تنسف فقط الاِّتفاق المزعوم، وإنَّما تُهدِّد (بقاء) السُّودان بكامله (أرضاً وشعب)، وهي تَحدِّياتٌ (صَنَعها) المُتأسلمون من العدم ورَعَوها، بمُساعدة/تنسيق بعض مُدَّعي النضال والموصوفين بقادة/رموز، تنفيذاً لت......

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