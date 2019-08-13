الصور الاولى من داخل معسكر الصقر جنوبي بغداد

2019/08/13 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مديرية الدفاع المدني صوراً اولى لفرقها من داخل معسكر الصقر وهي تكافح النيران المندلعة اثر انفجار كدس للعتاد.وتبين الصور حجم الدمار الذي تعرض له المعسكر بعد انفجار كدس العتاد داخله.

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت، الاثنين، عن وفاة شخص واصابة 29 اخرين في حصيلة جديدة لحادثة انفجار كدس العتاد جنوبي بغداد.

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