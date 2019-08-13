الخيون يتحدث عن خطبة المرجعية الاخيرة ويعتبر العراق بلد طارد للمستثمرين

2019/08/13 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر امير قبائل بني اسد الشيخ سالم ثعبان الخيون، الثلاثاء، ان خطبة المرجعية الدينية العليا الاخيرة التي القاها السيد احمد الصافي، تعبر عن معاناة الشباب العراقي خلال هذه المرحلة.وقال الخيون في حديث لوكالة نون الخبرية، ان "التساؤلات التي تسائلتها المرجعية الدينية العليا، هي تساؤلات يجب على الحكومة الحالية ان تترجم اجوبتها عملياً لتكون ممثلاً حقيقياً عن الشعب العراقي، وان قول السيد احمد الصافي (اما آن لهذا الشعب ان يرتاح) هو تساؤل يمثل واقعنا ومشاكلنا".

واضاف، ان "مشكلة البطالة اليوم تمثل صلب المشاكل، وان قانون الاستثمار في العراق، هو قانون طارد للمستثمرين، على الرغم من ان البيئة العراقية بيئة تحتاج الى المستثمرين"، مشيراً الى ان "المستثمرين في العراق مهددين من جهات متسلطة تمتلك المال والسلاح".

واشاد امير قبائل بني اسد، بتساؤلات المرجعية الدينية العليا واعتبرها لسان حال العراقيين، داعياً حكومة عبد المهدي الى اخذها بنظر الاعتبار لانقاذ العراق مما هو عليه.

واوضح الشيخ سالم ثعبان الخيون، ان "العراق بلد طارد للكفاءات وطارد للاستثمار بسبب الفوضى السياسية التي اوصلت البلاد الى هذه المرحلة وجعلت من الشباب العراقي متواجد في المقاهي بدلاً من المصانع والمزارع".

وقال السيد احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة في (9 /8 /2019)، ان الكثير من الاخوة الاعزاء من اصحاب الاختصاصات والشهادات ومن جميع الشرائح الاجتماعية في البلد عندهم مجموعة من التساؤلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية، مبينا ان اغلب هذه التساؤلات مشروعة ولاتصل الى آذان المسؤولين لحلها.

واضاف ان هذه التساؤلات تحمل في طياتها معاناة ومحورها المركزي ان المواطن يشعر بالحيف وانها بحاجة الى اجوبة وحلول.

واوضح ان السؤال الاول ينص على "نحن كشعب في العراق هل هنالك افق ونور وسقف زمني لحل مشاكلنا ام لا، ولماذا دائما نحن متعبون ونعاني، اما آن الاوان كشعب ان نرتاح وان تلبى ابسط الحقوق الطبيعية لحياتنا اليومية، والى متى نجري ونعيش بآمال اليوم وغدا، ومتى ستنتهي تلك المشاكل التي شاب منها حتى الرضيع".

واشار الى ان هذه الاسئلة يعجز الشخص للاجابة عنها خصوصا انها تمثل حقوق اغلب الناس وبين فترة واخرى يرد للاسماع بان هنالك تشريع لقوانين وستصدر تعليمات ولا تأتي النتيجة كما يعلن عنها.

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