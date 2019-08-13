2019/08/13 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكتشف علماء الآثار في إثيوبيا، أقدم مستوطنة بشرية في منطقة جبلية مرتفعة، سكنها الإنسان قبل 45 ألف عام، وفق تقرير نشره موقع "ساينس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف أقدم مستوطنة بشرية على ارتفاع شاهق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف أقدم مستوطنة بشرية على ارتفاع شاهق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).