2019/08/13 | 01:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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صعدت أسعار الذهب مرسخة أقدامها فوق المستوى النفسي البالغ 1500 دولار، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس وسط تراجع أسواق الأسهم بفعل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يصعد ويسجل أعلى مستوى في 6 سنوات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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