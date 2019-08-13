الذهب يصعد ويسجل أعلى مستوى في 6 سنوات

2019/08/13 | 01:17

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صعدت أسعار الذهب مرسخة أقدامها فوق المستوى النفسي البالغ 1500 دولار، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس وسط تراجع أسواق الأسهم بفعل

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