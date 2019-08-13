زهير سوكاح - أقصوصات مغتربة جدًا- الجزء الثاني

2019/08/13 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_سوكاح أقصوصات مغتربة جدًا- الجزء الثاني1.هاينهكتب بالفرنسية لصديق طفولته في دوسلدورف أنه سيرحل إلى بلاد العرب، ليجلس هناك على الصخرة، التي كان يتغنى عليها المجنون بليلاه، غير أن ليال ألمانية جافية، لفظته في باريس طريح الفراش.دوسلدورف 27.6.20192.تأخركان الثلاثة يثرثرون بصوت مرتفع في محطة الترام.فلما توقف الترام أمامهم، صعد إليه الجميع في سكينة وانتظام، بينما هؤلاء يتدافعون ......

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