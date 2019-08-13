عباس علي العلي - رواية (السوارية) ح3 _1

2019/08/13 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي حي ضايفضايف رجل قروي بسيط يملك عربة يجرها حصان وفد للمدينة كغيره من خارجها وسكن خلف الثانوية بمساحتها الواسعة جدا، في أقصى غربها مجاورا لبستان نخل يحد المدينة شمالا ليفصلها عن سواها ولتكون حدود ما يسنى بالقصبة، كان الوصول إلى منطقته أشبه برحلة في مستنقعات وجزر يختلط فيها الوحل مع الماء الأسن الذي تحول لونه بين الأخضر والأسود، منطقة متروكة ومعزولة بعد أن هجرها ما كان يزرعها لبعد الماء عنها ......

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