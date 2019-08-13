2019/08/13 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممثلا وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة يجتمعان بممثل الاتحاد الدولي فيفا الاردني طلال سويلمين لبحث تضييف مباريات تصفيات كأس العالم 2022

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