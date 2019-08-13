أبراح الاتصالات في المناطق السكنية.. خطر بيئي يحيق بسكانها

2019/08/13 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الإعلام والاتصالات، وشركات الهاتف النقال، والمجالس البلدية؛ ثلاث جهات مسؤولة عن تراخيص تركيب ونصب أبراج الاتصالات اللاسلكية في العراق، تجاهلت هذه الجهات، كلها، جميع

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