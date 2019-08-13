2019/08/13 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت الأمم المتحدة أنها قررت تقليص عدد موظفيها في مدينة عدن جنوب اليمن لاعتبارات أمنية على خلفية التصعيد الأخير حول المدينة.

وقال نائب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها في عدن لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها في عدن لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).