2019/08/13 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gRrePxU6f_4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة الساعة العاشرة مساء" | 118 2019) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة الساعة العاشرة مساء" | 118 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).