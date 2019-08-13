وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض: كل جهدنا ينصب حول توفير كل الدعم والاسناد لتضييف مباريات تصفيات كأس العالم في البصرة

2019/08/13 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرالشبابوالرياضةد.احمدرياض:كلجهدناينصبحولتوفيركلالدعموالاسنادلتضييفمبارياتتصفياتكأسالعالمفيالبصرة

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