ماذا تريد اسرائيل من العراق؟

2019/08/13 | 02:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لهذا السؤال عدد من النسخ بقدر الدول التي تريد اسرائيل اقامة علاقات معها، ومن المفترض ان تتولى كل نسخة طرح السؤال والبحث في حيثياته من زاويتها، ولهذا ...

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