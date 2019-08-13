ابتكار ضمادات ذكية لمراقبة صحة الجروح

2019/08/13 | 02:19

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طورت مجموعة من مهندسي جامعة "هيريوت وات" في العاصمة الأسكتلندية في إدنبرة، حساسات مجهرية يمكن دمجها في الضمادات لمراقبة صحة الجرح.

ووفقا لصحيفة "ديلي

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