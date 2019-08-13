أمريكي یهدد بإطلاق النار على متجر

2019/08/13 | 02:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ألقت السلطات الأمريكية في ولاية فلوريدا القبض على رجل هدد بإطلاق النار على متجر "وول مارت" في صفحته على "فيسبوك".

وكتبت الشرطة الأمريكية في

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