2019/08/13 | 02:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة بعنوان بالخير لمتنا - 2019/8/12) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8MZawGFQTb8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة بعنوان بالخير لمتنا - 2019/8/12) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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