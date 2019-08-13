إيمان بوقردغة - الإخوان المسلمون مشروع استعماري أَنْجلُوسَكْسُوني-صهيوني

2019/08/13 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة "إن الاستعمار هو تنفيذ مجموعة اجتماعية لعملية تسمح لها بالاستيلاء على قوة العمل ، ومساحة المعيشة ، ووقت وفكر مجموعة اجتماعية أخرى" إن النظرية المستندة إلى النموذج "الاستعماري" ستسعى إلى تحديد كيف يمكن اعتبار كل الظلم الذي يتجشمه العالم العربي شكلاً من أشكال الاستعمار أو جزءًا من عملية الاستعمار"فالاستعمار هو ممارسة فرض السيادة الإقليمية على مستعمرة تتمتع بها قوة سياسية خارجية تتسم بالاس......

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