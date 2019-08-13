طلال الربيعي - نشاط شيوعي ام فعل نرجسي!

2019/08/13 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي كتب الرفيق فلاح علوان مشكورا مقالة بعنوان "الى الدكتور طلال الربيعي مع التحية" http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=646211وقد علقت عليها بقولي "تحياتي القلبية مع شكري الجزيل على مقالتك والتي تثير العديد من النقاط المهمة جدا والحيوية والتي تشير ايضا الى بعض امراض -الحركة الشيو......

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