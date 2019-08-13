المرجعية الدينية في العراق توظّف ورقة الفساد لابتزاز السياسيين وتبرئة يدها

2019/08/13 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – فجّرت تساؤلات أطلقتها المرجعية الشيعية العليا في العراق، بشأن الأسباب التي تدعم هيمنة الفساد على مؤسسات الدولة، والجهة المسؤولة عن

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