انفجار مخزن أسلحة تابع للحشد الشعبي جنوبي بغداد

2019/08/13 | 05:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد أن انفجارا وقع داخل معسكر “صقر” جنوبي العاصمة الذي يضم -وفق مصادر محلية- أربعة مقرات لألوية تابعة للحشد

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