2019/08/13 | 05:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكشف توقيت اندفاع الولايات المتحدة صوب بريطانيا واستئنافها محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع لندن لمرحلة ما بعد بريكست، بعد أن كانت متوقّفة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تسعى إلى تشديد سياسة لندن حيال إيران) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تسعى إلى تشديد سياسة لندن حيال إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).