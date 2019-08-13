شاهد.. جرحى ودمار كبير لحق بمعسكر صقر في بغداد

2019/08/13 | 06:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني عراقي الثلاثاء، ان 31 قذيفة وصاروخا من مخزن عتاد معسكر صقر ببغداد، سقطت في مناطق متفرقة من العاصمة....

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