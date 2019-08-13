قرار جديد لإدارة ترامب.. لا جنسية أو إقامة دائمة للمهاجرين الفقراء

2019/08/13 | 06:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين قرارا جديدا من شأنه عدم منح الجنسية أو الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) للمهاجرين الفقراء

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