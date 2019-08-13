الاتحاد العراقي يكشف سبب تأخر الوفد البحريني ويستغرب بيانه

2019/08/13 | 06:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الاتحاد العراقي لكرة القدم، بياناً رسمياً بشأن تأخر وفد المنتخب البحريني في مطار النجف الدولي، مساء امس الاثنين....

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