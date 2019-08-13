قائد لواء في الحشد الشعبي يعلق على مصير الالتزام بـ «توجيهات السيستاني»

2019/08/13 | 07:40

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قيادي في الحشد الشعبي يعلق على مصير الالتزام بـ «توجيهات السيستاني»

كلمة -

بغداد

قالت فرقة العباس القتالية، التابعة للعتبة العباسية، يوم

الثلاثاء، إنها لا تزال "متمسكة بتوجيهات المرجعية الدينية" (المرجع

الأعلى للشيعة علي السيستاني).

وقالت الفرقة في بيان تلقى «موقع كلمة

الإخباري» نسخة منه، إن "فرقة العباس القتالية ( لواء

26 حشد شعبي ) ستبقى مشروعاً لخدمة الوطن بمختلف المجالات، ومتمسكة

بتوصيات وتوجيهات المرجعية الدينية العليا ليبقى اسم بلادنا الحبيب

عالياً ويحظى شعبه بالعزة والكرامة والرفاهية".

وأضاف البيان أنه "جاء ذلك خلال ترأس مشرف الفرقة ميثم الزيدي وفداً

يضم قيادات الفرقة ومسؤولي أقسامها إضافة إلى عدد من المجاهدين

وشخصيات أخرى، لتقديم التهاني بعيد الأضحى المبارك إلى أصحاب

السماحة وكلاء المرجعية الدينية العليا كل من الشيخ مهدي الكربلائي

والسيد احمد الصافي دامت بركاتهما، والى مسؤولي العتبتين المقدستين

الحسينية والعباسية".

وأكد الزيدي، بحسب البيان، إننا "نعمل على تطوير الفرقة وقواتها

ومجاهديها ضمن خطط وضعت في جميع الأصعدة لا سيما الإنسانية منها بعد

انتهاء مرحلة القضاء على تنظيم داعش الارهابي، والبدء بمرحلة

الإعمار ومد يد العون على الصعيد الإنساني إلى المناطق المحرِّرَة

والمحرَّرة".

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