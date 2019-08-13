2019/08/13 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطلاع: غالبية البريطانيين يدعمون البريكست "بأي وسيلة"أظهر استطلاع نشرت نتائجه في صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن غالبية البريطانيين يعتقدون أن على رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يسحب البلاد من الاتحاد الأوروبي "بأي وسيلة" حتى لو تطلب ذلك تعطيل عمل البرلمان.ووعد جونسون بقيادة بريطانيا للانسحاب من أوروبا بحلول 31 أكتوبر تشرين الأول بغض النظر عما إذا استطاع أن يؤمن اتفاق خروج مع بروكسل وبرغم معارضة الكثيرين في البرلمان لفكرة الخروج من دون اتفاق.وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة كومريس أن 54 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع قالوا إنهم يتفقون مع التصريح التالي "بوريس جونسون يحتاج لتنفيذ الانسحاب بأي وسيلة بما في ذلك تعليق عمل البرلمان إذا اقتضى الأمر للحيلولة دون أن يمنع النواب ذلك".ويسعى جونسون لإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكنه لم يستبعد تعليق عمل البرلمان للحيلولة دون أن يحاول النواب عرقلة الخروج دون اتفاق.وأظهر الاستطلاع أن 46 في المئة عارضوا هذا التصريح.واستند الاستطلاع إلى إجابات 1645 مشاركا وبعد استبعاد من قالوا إنهم لا يعرفون ماذا سيختارون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استطلاع: غالبية البريطانيين يدعمون البريكست "بأي وسيلة") نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استطلاع: غالبية البريطانيين يدعمون البريكست "بأي وسيلة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).